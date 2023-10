information fournie par So Foot • 07/10/2023 à 15:01

Luis Enrique : « Mbappé ? Ce n’est pas Superman ! »

Vexé comme un pou.

Avant la rencontre entre le Paris-SG et Rennes, ce dimanche soir à 20h45 pour le compte de la 8 e journée de Ligue 1, Luis Enrique est revenu ce samedi sur la débâcle de son équipe à St James’Park mercredi en Ligue en champions (4-1). L’entraîneur espagnol, pour qui « la victoire de Newcastle était méritée mais leur match était étrange » , a eu du mal à reconnaître ses erreurs tactiques lors de cette conférence : « Vous savez depuis combien d’années je suis entraîneur au plus haut niveau ? Beaucoup. Quand on fait des erreurs, ce sont des erreurs de tous. Des fois ce sont les entraîneurs, des fois ce sont les joueurs. Mon travail en tant qu’entraîneur est de trouver la meilleure façon de jouer, pas d’une façon attractive mais pour avoir des résultats » .…

