information fournie par So Foot • 24/11/2023 à 12:13

Luis Enrique : « Le championnat français, ennuyeux ? Pas du tout ! »

Le clash par média interposé entre Thierry Henry et Michel Der Zakarian, très vite enterré, aura eu le mérite de relancer le débat autour de l’attractivité de la Ligue 1. En pleine renégociation de ses droits télé et en plein doute quant à l’accord avec CVC, le championnat peine aussi à convaincre sur le terrain, avec certes du suspense, mais surtout peu de jeu depuis quelques journées. Une ambiance déprimante que Luis Enrique a tenu à sortir de la morosité. Présent en conférence de presse avant le match face à Monaco, le coach ibérique s’est exprimé sur la question et a soutenu que le niveau dans l’Hexagone était supérieur à ce qu’on en disait. « Le championnat français, ennuyeux ? Pas du tout pour moi ! »

Il prend même le contre-pied d’une tendance à dénigrer les velléités offensives des clubs de Ligue 1, arguant qu’en fait, en France, ça part dans tous les sens ! « En tant qu’entraîneur, j’aimerais au contraire parfois plus de contrôle, il y a beaucoup d’occasions de but » , a-t-il déclaré, alors que son équipe a plusieurs fois été mise en difficulté par des équipes aux ambitions offensives affichées. Loin des stéréotypes de la Farmers League , Enrique a ainsi soutenu que le championnat est l’un des meilleurs, mais qu’il ne jouit pas de la renommée qu’il mérite : « C’est un championnat bien meilleur que ce que je pensais. Souvent, on entend des avis sans les vérifier. » …

JF pour SOFOOT.com