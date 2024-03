Luis Enrique, la patte de l'expat'

Critiqué pour la manière dont il gère le cas Kylian Mbappé ou sur la qualité de jeu de son PSG, Luis Enrique a profité d'un retour au pays et du huitième de finale retour face à la Real Sociedad (1-2) pour rappeler pourquoi il compte déjà une C1 à son palmarès. Et il a même fini la soirée avec un câlin du Kyks.

En bon manager, Luis Enrique a probablement réalisé une analyse comportementale de ses joueurs au moment de signer au Paris Saint-Germain. Il sait donc qui sont ceux qu’il faut caresser dans le sens du poil, qui sont ceux qu’il faut secouer sans arrêt, qui sont ceux qui ont du mal avec l’autorité. Et surtout, il sait que Kylian Mbappé n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est énervé comme il l’avait annoncé avec son célèbre : « Pas content ? Triplé » . Alors pour mettre le futur attaquant madrilène rouge de colère, Luis Enrique l’a assis sur le banc contre Nantes (Mbappé a d’ailleurs marqué) puis l’a sorti à l’heure de jeu contre Rennes et à la mi-temps face à Monaco, deux matchs dans lesquels le champion du monde français n’a pas été à son meilleur niveau. Résultat, quatre jours après son “show” en tribunes sur le Rocher, Mbappé a claqué un doublé à Anoeta pour valider la qualification du PSG en quart de finale de Ligue des champions. Avant de désamorcer quelconque conflit avec son coach dans la foulée en lui adressant un grand sourire suivi d’un petit câlin et d’une mise au point au micro de Canal+. « Il n’y a aucun problème avec le coach même si les gens peuvent penser qu’il y en a un. J’ai bien des problèmes mais le coach n’en est pas un » . Et voilà comment s’est conclu le dernier épisode de la série Luis et Kylian. Avec un cliffhanger laissant le Kyks repart avec le trophée d’homme du match et Luis Enrique avec un match référence dans lequel son PSG s’est (enfin) rapproché du style qu’il essaye de mettre en place depuis son arrivée.

Dembouz, libre dans sa tête

Baladé pendant 45 minutes à l’aller, le PSG avait déjà repris les choses en main en seconde période au Parc des Princes avec le repositionnement de Vitinha en sentinelle. Cette fois-ci, Luis Enrique n’a pas attendu la mi-temps pour modifier ses habitudes. Car si sur le papier son trident offensif était classique, le positionnement de chacun était complètement différent avec Mbappé qui retrouve son couloir gauche, Barcola qui passe à droite et Dembélé en faux 9 (ou tout simplement en 10) avec une liberté totale lui permettant de r

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com