Luis Enrique, la faim justifie les moyens

Sélectionneur régulièrement critiqué en Espagne depuis sa prise de fonction, Luis Enrique a envoyé la meilleure des réponses possibles, ce mardi à Séville, dans un match capital pour la qualification à la phase finale de la Ligue des Nations. Le 6-0 infligé à l'Allemagne lui offre subitement un crédit monstre. Après deux grosses années de travail, l'Asturien tient sans aucun doute son match référence.

Croatie ou Allemagne, même correction

17 novembre 2020. Dans le stade olympique de Séville, l'ambiance est comme attendue : sans public, sans chant et sans clameur. Voilà une bien triste habitude que les téléspectateurs sont contraints de subir, mais dans leur malheur, se cache un énorme rayon de soleil. Ce mardi soir, il était possible d'entendre les voix des acteurs en pleine action. Parmi eux, une individualité s'est distinguée de la masse : Luis Enrique. De la première à la dernière minute, l'ancien entraîneur du FC Barcelone s'est explosé les cordes vocales pour diriger son collectif à l'aide d'ordres simples et clairs : "" (Plus haut !), "" (Maintenant !), "" (Attentifs !). Au bout de ses hurlements incessants,vient de réaliser la copie la plus aboutie de son mandat entamé il y a deux ans : 6-0 contre l'Allemagne, ni plus ni moins. Trois buts par période, et six dans le buffet de Manuel Neuer. Le portier allemand n'avait jamais connu une aussi grosse avalanche de buts encaissés depuis le début de sa carrière professionnelle. De son côté, l'Espagne vient de prouver qu'elle faisait bien partie des favoris pour soulever la Ligue des Nations et, dans un coin de sa tête, l'Euro l'été prochain.Dès le début de son aventure à la tête de la, Luis Enrique avait compris que l'effectif en sa possession était d'une très grande richesse. Deux mois après avoir atteint la finale du Mondial 2018, la Croatie avait pu s'en rendre compte en repartant de son déplacement dans la péninsule ibérique avec une valise aussi lourde que celle portée actuellement par les Allemands. Ce soir-là à Elche, les buteurs se nommaient Saúl, Asensio, Kalini? contre son camp, Rodrigo Moreno, Ramos et Isco. À Séville, aucun de ces noms-là ne figure dans la longue liste des bourreaux de la. La preuve que pendant toute cette période, Lucho s'est affairé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com