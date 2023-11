information fournie par So Foot • 11/11/2023 à 19:37

Luis Enrique : « Kylian peut faire mieux qu’aujourd’hui »

Triplé ? Pas content.

Alors que Kylian Mbappé a signé un nouveau triplé en Ligue 1 samedi sur la pelouse d’Auguste-Delaune, Luis Enrique est venu lui titiller les oreilles en conférence de presse, à l’issue de la rencontre. Car si le Parisien a planté à trois reprises, il n’a pas tout bien fait, selon son coach : « Kylian, je lui en demande toujours plus. Il peut mieux faire que ce qu’il a fait aujourd’hui. C’est un top joueur mondial, mais il a encore une marge de progression. […] Si on n’a pas vu le match on peut penser qu’il a été formidable, mais il peut progresser sur des points. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. » …

AHD, à Delaune pour SOFOOT.com