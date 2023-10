information fournie par So Foot • 29/10/2023 à 15:54

Luis Enrique : « Je n’aurais pas été surpris que Brest gagne »

Pragmatique.

Après la victoire arrachée par le Paris-SG sur la pelouse de Francis-Le Blé (2-3), Luis Enrique a admis en conférence de presse ce dimanche que la rencontre aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre : « Plus qu’un match piège, c’était un match difficile. Brest n’avait pas encore perdu à la maison. On a fait un très bon début de match mais il a totalement changé lors de la réduction de l’écart de Brest, a pointé l’entraîneur espagnol. La seconde mi-temps ? C’est la pire que l’on a jamais faite depuis que je suis entraîneur du PSG. Je n’aurais pas été surpris que Brest gagne. Ce n’est pas en revanche une victoire pas méritée, en première mi-temps, on aurait pu en marquer 4. » …

TM, à Le Blé pour SOFOOT.com