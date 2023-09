Luis Enrique : « J’ai presque tout aimé de notre prestation »

Un coach ravi.

Quatre jours après une défaite contre Nice qui ne l’avait pas alarmé, Luis Enrique s’est montré très satisfait de la prestation de ses ouailles contre le Borussia Dortmund. « J’ai presque tout aimé dans notre prestation. L’intensité avec et sans ballon, le rythme et le contrôle du match pendant presque 75 minutes. C’est un match qui renforce clairement l’équipe, notre idée , a-t-il appuyé en conférence de presse. Je crois qu’on a été très bien, on a été capables d’attaquer des deux côtés, dans l’axe face à une équipe très forte physiquement, mais on a eu de nombreuses occasions, y compris en première période quand les deux équipes étaient encore fraîches. » …

TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com