Luis Enrique : « J’accepte les critiques que la défaite implique »

Luis Enrique fait amende honorable.

D’ordinaire taiseux et roi de la langue de bois face aux micros, Luis Enrique a reconnu sa faute, mercredi soir, après la défaite des siens face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3). « J’accepte les critiques que la défaite implique » , a déclaré le coach espagnol du PSG, « C’est une défaite que nous n’aimons pas, le match a eu des bons moments, lors de la première mi-temps on a dominé, mais après leur premier but on a douté. » …

AHD pour SOFOOT.com