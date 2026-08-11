Luis Enrique évoque sa prépa « surréaliste » avec le PSG

Quel visage aura le PSG pour son premier match de la saison ? Luis Enrique lui-même ne semble pas savoir. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la finale de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, le technicien espagnol en a dit plus sur une préparation cette fois perturbée par les tardifs retours d’une partie de ses joueurs ayant joué la Coupe du monde cet été.

« C’est une situation surréaliste, je n’avais pas de joueurs. Des joueurs viennent tout juste de revenir ce lundi: les Français, Espagnols et Marocains. Le Brésilien et les Portugais sont revenus la semaine passée. […] Je ne sais pas quel niveau auront mes joueurs demain après leur repos à la maison » , a avoué Enrique, avançant tout de même qu’il « accepte la situation » avec l’objectif « de se préparer de la meilleure des manières possibles. » …

TJ pour SOFOOT.com