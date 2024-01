Luis Enrique évoque le départ de Jürgen Klopp et salue sa prise de parole

Mais qui avait autant fait l’unanimité dernièrement ?

L’annonce du départ de Jürgen Klopp de Liverpool, officialisée hier, a fait l’effet d’une bombe dans l’univers du football. Si les fans des Reds sont les plus abbattus par cette nouvelle soudaine, les coachs européens sont amenés à s’exprimer tour à tour sur la question. Après Pep Guardiola, c’est Luis Enrique qui a répondu à une question sur le départ du coach allemand. En conférence de presse, avant le choc de Ligue 1 face à Brest, dimanche à 20h45 au Parc des Princes, l’Espagnol, qui n’a jamais affronté l’Allemand en match officiel, n’avait que des compliments à faire sur son homologue : « C’est quelqu’un de très ouvert, très sympathique, qui sait très bien faire son travail dans le monde du football et qui a obtenu des résultats exceptionnels. Il est à court d’énergie, c’est ce qu’il a dit et après neuf ans ça peut se comprendre. Il a eu une belle continuité ». Une usure physique et mentale que comprend aisément l’ancien entraîneur du Barca ou de la Roma et qu’il explique par le fait que « l es entraîneurs sont surexposés au niveau médiatique . »…

JF pour SOFOOT.com