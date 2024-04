information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 15:12

Luis Enrique estime qu'il représente plus l'esprit du Barça que Xavi

Luis Enrique estime qu'il représente plus l'esprit du Barça que Xavi

Du Luis Enrique comme on l’aime.

Le technicien espagnol aime jouer avec ses interlocuteurs en conférence de presse, et celle de ce mardi avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone n’a pas dérogé à la règle. Au moment de répondre à une question lui demandant qui de Xavi ou lui représentait le plus « l’esprit foot du Barça », l’entraîneur parisien n’a pas fait dans la langue de bois : « Sans aucun doute moi (Rires dans la salle.) Ce n’est pas que mon avis, vous pouvez voir les données, la possession de ballon, les titres, le jeu de pressing. Moi je suis celui qui représente le mieux le Barça. » …

AD pour SOFOOT.com