Luis Enrique est-il la meilleure chose qui peut arriver au PSG ?

Tout proche d'officialiser l'arrivée de Luis Enrique sur son banc, le PSG accueillerait là un homme à la tête bien dure qui apprécie très peu de se faire marcher sur les pieds, mais qui pourrait aussi redonner au jeu parisien ses lettres de noblesse.

Quand rien ne va dans son sens, il faut apparemment soigner le mal par le mal. C’est sans doute avec une déclinaison du syndrome de Stockholm que le PSG a abordé ses recherches pour son futur entraîneur ces dernières semaines. En premier choix, qui de mieux pour ce rôle que Julian Nagelsmann, bourreau qui a évincé trois mois plus tôt le club francilien de la Ligue des champions ? Raté, finalement. Alors pourquoi ne pas remonter encore plus loin dans le temps et aller chercher l’artisan majeur de la remontada originelle ? Après tout, la rancune n’a souvent pas grand-chose de positif. L’état-major parisien s’est alors lancé les deux pieds joints dans la course à Luis Enrique, semble-t-il réticent au départ pour débarquer en France, puis davantage disposé à endosser le costume les jours passant. Le PSG serait donc à deux doigts d’officialiser la nouvelle, alors que Christophe Galtier est à l’instant T toujours en poste. Un choix qui fait sens, malgré tout, puisque l’ancien sélectionneur de l’Espagne était probablement le meilleur profil disponible sur le marché et coche de nombreux critères souhaités par la direction parisienne.

Égos, autorité et séparation des pouvoirs

À en croire la deuxième partie de saison du PSG, souvent fade et parfois sans révolte lorsque les éléments allaient dans le mauvais sens – le match au Parc des Princes face à Lorient fin avril en est d’ailleurs un exemple criant –, le discours de Galtier ne passait plus auprès de ses stars. Il paraissait donc assez évident que Nasser Al-Khelaïfi et Luís Campos allaient jeter leur dévolu sur un entraîneur capable en premier lieu de résister à un vestiaire rempli d’égos. Enrique répond plutôt bien à ça, puisqu’il a tout de même emmené le Barça de la grande MSN – niveau ego, c’est plutôt pas mal – vers un triplé historique en 2015 (Ligue des champions, coupe et championnat) lors de sa première année en poste en Catalogne. Tout n’avait pas été si simple pour lui pour autant, puisqu’il avait reçu pas mal de critiques tôt dans la saison après avoir mis Lionel Messi sur le banc. Un sacrilège, en somme. « Avec Leo, c’était les montagnes russes. Jusqu’à ce que tout soit résolu, il y a eu un temps de t

