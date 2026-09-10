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Luis Enrique encense Ousmane Dembélé
information fournie par So Foot•10/09/2026 à 00:11
Divine idylle. Après une prestation de haut vol où il a été impliqué sur quatre des six buts inscrits par le Paris Saint-Germain face au Slovan Bratislava (6-1),
Ousmane Dembélé a reçu les éloges de Luis Enrique à la fin du match.
L’histoire ne dit pas si c’était sur Live is life . 37 ans après les mythiques jongles de Diego Maradona lors de l’échauffement avant la demi-finale retour de Coupe UEFA entre Naples et le Bayern Munich en 1989, Vitinha a offert plus ou prou le même spectacle au ...
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