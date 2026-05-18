Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé
Plus de peur que de mal. Interrogé sur la nature de la blessure d’Ousmane Dembélé, sorti prématurément à la 27 e minute de jeu à cause d’une gêne au mollet, Luis Enrique a donné des premières nouvelles rassurantes : « Il va bien. J’espère rien d’important » , a-t-il confié au micro de Ligue 1+.
🎙️ "Je pense qu'Ousmane va bien et que ce n'est pas grave." Les mots rassurants de João Neves 😇#PFCPSG pic.twitter.com/9vM9uE8f19…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer