Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé

Plus de peur que de mal. Interrogé sur la nature de la blessure d’Ousmane Dembélé, sorti prématurément à la 27 e minute de jeu à cause d’une gêne au mollet, Luis Enrique a donné des premières nouvelles rassurantes : « Il va bien. J’espère rien d’important » , a-t-il confié au micro de Ligue 1+.

🎙️ "Je pense qu'Ousmane va bien et que ce n'est pas grave." Les mots rassurants de João Neves 😇#PFCPSG pic.twitter.com/9vM9uE8f19…

LB pour SOFOOT.com