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Luis Enrique : « Ça montre quelle équipe nous sommes »
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 00:34

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Luis Enrique : « Ça montre quelle équipe nous sommes »

Luis Enrique : « Ça montre quelle équipe nous sommes »

Tout plane pour lui. Après le succès de son PSG face à Barcelone en phase de ligue de la Ligue des champions (4-2), Luis Enrique a pu mesurer les progrès de son équipe en conférence de presse : « Tu ne peux pas juger qu’avec un résultat. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment l’équipe est capable de jouer. La première mi-temps a été exceptionnelle d’un point de vue défensif, on a récupéré beaucoup de ballons dans la pression haute […] On a la capacité à surmonter les moments difficiles. En deuxième mi-temps, Barcelone a été meilleur pendant quinze minutes, mais nous sommes une équipe qui s’adapte à ce qu’il se passe sur le terrain. Ensuite, nous avons joué en contre-attaque et marqué des buts. Ça montre quelle équipe nous sommes. »

Trois absences à prévoir ?

Questionné ensuite sur la capacité de son équipe à renverser les situations mal engagées, le technicien espagnol a été droit au but : « J’ai vu le PSG comme d’habitude. C’est ça, notre style : agressif. Avec nos supporters, c’est plus simple de presser, car on ressent leur énergie. Après, j’ai pu voir la difficulté à presser une équipe de ce niveau. »…

TM pour SOFOOT.com

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