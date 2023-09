Luis Enrique : « C'est encore loin de mes exigences personnelles »

Pendant que Lyon a sombré dans le marasme le plus total ce dimanche, le PSG a vécu une grande soirée au Groupama Stadium (1-4), où il a rendu sa copie la plus aboutie de son début de saison. Pour autant, Luis Enrique a expliqué en conférence de presse qu’il y avait encore des choses à revoir : « Ce qui m’a plu, c’est l’ambition de mon équipe dès la première minute de jeu. Ce que j’ai vu, c’est plus de positif que de négatif. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Lyon se débarrassait de notre pression assez souvent au départ. […] C’est encore loin de mes exigences personnelles. Je voudrais encore plus de possession, je voudrais qu’on soit encore plus conscients des moments où on doit attaquer dans la profondeur ou pas. Nous avons de nouveaux joueurs, je découvre une ligue différente. Quand on a une attaque du niveau de la nôtre, nous avons un immense potentiel dans la profondeur. Ce que je voudrais, c’est encore plus de calme et de contrôle afin de choisir le bon moment pour attaquer dans la profondeur. »

Relativement détendu, l’Espagnol s’est laissé aller à quelques confessions, sur son état d’esprit notamment : « J’ai une très grande équipe. Être entraîneur d’une très grande équipe, c’est dur. On a vu que les coaches précédents n’étaient pas forcément restés longtemps. Moi, ce que je souhaite, c’est rester longtemps dans ce club. » Et il a aussi été questionné sur la déclaration de Neymar plus tôt ce dimanche, qui avait affirmé avoir vécu un enfer au PSG : « Ce sont des expériences personnelles, je ne veux pas entrer là-dedans. Je peux vous parler de mon expérience. Je suis absolument ravi, j’ai l’impression d’être à la tête d’une équipe assez unique, avec un club qui me fait confiance à 100 %. » …

AL pour SOFOOT.com