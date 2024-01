Luis Enrique, avant Revel : « On le prend comme un match de Ligue 1 »

Revel peut serrer les fesses.

Le Paris Saint-Germain va se rendre à Castres avec un groupe très remanié ce dimanche en Coupe de France. Beaucoup de jeunes, dont Ethan Mbappé, y sont présents, et de nombreux habitués sont absents : Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez… Pour autant, Luis Enrique a été clair en conférence de presse ce samedi, il n’est pas question de prendre ce rendez-vous à la légère : « Ils ne sont pas professionnels, ils sont amateurs mais ils sont premiers dans leur ligue. Ce type de match, si on ne le prépare pas bien, peut mal tourner, et on ne veut pas cela. On veut bien jouer. On le prend comme un match de Ligue 1, avec envie. » …

AL pour SOFOOT.com