Luis Enrique au PSG : ceci est une révolution

Depuis son arrivée au PSG cet été, Luis Enrique ne laisse personne indifférent en dehors du terrain. À l’heure de retrouver le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions (21h), celui qui a façonné la remontada en 2017 se démarque aussi par sa capacité à proposer un large éventail d’évolutions tactiques. Et pour l’instant, ça plaît.

Changer ses habitudes n’est pas chose aisée, et c’est peut-être bien pour cela que semaine après semaine, Luis Enrique reste le même. Ainsi, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions qui oppose son PSG au Barça, le coach espagnol a une nouvelle fois tout fait pour faire les gros titres. L’animal médiatique qu’il est n’a pas eu besoin de beaucoup de temps ou de parler de Kylian Mbappé pour choquer l’auditoire. Comment ? En répondant à une question simple, qui de lui ou de Xavi, l’actuel coach et légende du Barça, représentait le mieux l’ADN du club blaugrana ? « Sans aucun doute moi , a répondu Luis Enrique sans cligner de l’œil. Non non, ce n’est pas une opinion, regarde les données, la possession du ballon, les occasions de but, le pressing haut, regarde les trophées, les titres, sans aucun doute moi. Tu peux avoir une autre opinion. Mais sans aucun doute, c’est moi. »

Une petite musique teintée d’égo qui fait son effet malgré sa redondance : tous les jours, les talks et les fans ne parlent plus que de Luis Enrique. Même Mbappé, à qui il ne reste plus que quelques semaines sous le maillot rouge et bleu si l’on en croit la tendance en interne, est quasi-relégué en deuxième position dans les sujets de discussion. La personnalité de “Lucho” y est pour quelque chose. Ses perpétuelles expérimentations sur le terrain, ainsi que ses impressionnantes séries de matchs sans défaite en Ligue 1 (septembre) et en Ligue des champions (novembre), aussi.…

Propos de GA recueillis par TB.

Par Tom Binet et Andrea Chazy pour SOFOOT.com