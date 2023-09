information fournie par So Foot • 19/09/2023 à 20:14

Luis Enrique aligne sa RKO contre Dortmund

Bel hommage à Randy Orton.

Pour la toute première fois, l’attaque du Paris Saint-Germain sera menée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ce mardi. Les trois internationaux français auront comme mission de dynamiter la défense du Borussia Dortmund, histoire de lancer la nouvelle campagne de Ligue des champions de manière positive. Arrivé en fin de mercato, Kolo Muani honore sa première titularisation. Derrière cette RKO (Randal-Kylian-Ousmane), Manuel Ugarte revient dans le onze. L’Uruguayen sera accompagné par Vitinha et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Pas de surprise pour le reste : Gigio Donnarumma gardera les cages, avec Lucas Hernandez, Milan Škriniar, Marquinhos et Achraf Hakimi pour le protéger face à Julian Brandt, Donyell Malen ou Karim Adeyemi.…

QB pour SOFOOT.com