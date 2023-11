Luis Díaz, le sauvetage et l’attente

De retour dans le groupe de Liverpool, Luis Díaz a évité la défaite aux Reds en égalisant sur la pelouse du promu Luton Town (1-1). Un but évidemment dédié à son père, enlevé il y a plus d'une semaine en Colombie et dont la libération se fait toujours attendre.

Luis Díaz n’avait plus marqué depuis le 21 septembre, contre Linz en Ligue Europa. Il restait même sur plus de huit heures de jeu sans le moindre but ou la moindre passe décisive, en Premier League. Jusqu’à la cinquième minute du temps additionnel, ce dimanche à Kenilworth Road : alors que Liverpool était mené par Luton Town et se dirigeait vers une défaite inattendue, le Colombien a surgi dans le dos de la défense pour reprendre le centre distillé par Harvey Elliott en lobant un Thomas Kaminski jusqu’ici infranchissable.

Luis Diaz égalise dans les arrêts de jeu pour Liverpool et célèbre avec un message pour son père, kidnappé par un groupe armé Colombien…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com