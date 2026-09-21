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Luis de la Fuente prolongé à la tête de la sélection espagnole
information fournie par So Foot 21/09/2026 à 14:49
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Luis de la Fuente prolongé à la tête de la sélection espagnole

Luis de la Fuente prolongé à la tête de la sélection espagnole

Une nouvelle Ligue des nations à gagner ? C’est évidemment pour réaliser ce doublé que Luis de la Fuente a été prolongé jusqu’en 2032 par la Fédération royale espagnole . Le technicien ibère de 65 ans poursuit son incroyable aventure à la tête de la Roja après avoir été auréolé du titre suprême de champion du monde cet été .

La Fédé espagnole a commenté cette nouvelle attendue : « Nous recherchons un projet de stabilité et de confiance. Cette proposition repose sur la confiance accordée à Luis de la Fuente et au projet sportif qu’il pilote, pour un cycle pluriannuel de compétitions et de grands tournois. Nous parlons de l’entraîneur le plus titré de l’histoire de l’équipe nationale (…) et Luis de la Fuente mérite un long avenir à la RFEF ».

MB pour SOFOOT.com

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