information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 00:15

Luis de la Fuente : « Les joueurs de l’Espagne sont les meilleurs du cosmos »

Une sélection prête pour la guerre des étoiles.

Dans la foulée d’une victoire 2-0 de l’Espagne face à l’Écosse ce jeudi en éliminatoires de l’Euro 2024, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente a craqué. Invité à comparer Álvaro Morata et Jude Bellingam, il s’emballe : « Pour moi les joueurs de la sélection espagnole, sont les meilleurs d’Europe, du monde et du cosmos. » Au rayon des congratulations, il se félicite aussi d’être « la meilleure équipe du monde au pressing », d’avoir « les meilleurs joueurs de tête » et un groupe doué de grandes « qualités humaines ». …

AEC pour SOFOOT.com