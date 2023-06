Luis de la Fuente estime que la France n’a pas appelé Le Normand parce qu’elle « ne l’a pas beaucoup vu »

Le français, bientôt langue officielle de la sélection espagnole ?

Son absence avait fait plus de bruit de l’autre côté des Pyrénées que dans l’Hexagone. Non convoqué par la France, Robin Le Normand vient d’être appelé par Luis de la Fuente et l’Espagne. En conférence de presse, le sélectionneur de la Roja estime tout simplement, à propos de son nouveau défenseur, que « si la France ne l’a pas appelé, c’est parce qu’elle ne l’a pas beaucoup vu ». Contrairement à lui, véritable boulimique de football : « Je regarde tous les championnats, je regarde beaucoup le football français, le football italien, nous regardons tous les championnats et nous ne manquons pas les bons joueurs. » …

FP pour SOFOOT.com