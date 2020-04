Lui, c'est Peter Storey, "le salaud des salauds"

Il a d'abord envoyé du tacle et de la châtaigne, gagné des coupes et un championnat, porté Arsenal au pinacle. Puis, une fois à la retraite, il a décidé que ce n'était pas assez. Alors est venu le temps des nuits sans fin à trinquer avec les gangsters, de la reconversion en tenancier de bordel et du trafic de films porno. Jusqu'à goûter aux charmes de Wormwood Scrubs, la prison la plus glauque de Londres. Voici l'histoire du défenseur Peter Storey, ou une certaine idée de l'Angleterre seventies.



"Arsenal, c'était comme les communistes. Ils voulaient que tout le monde touche le même salaire. Ce club a toujours été radin." P. Storey

"Il ne parlait pas vraiment, il grognait"

Difficile d'imaginer que l'Angleterre des années 1970 surnomma cet homme le. En 2011, Peter Storey accueille le jour de son 70anniversaire sur le perron d'une modeste maison, en short et claquettes. Comme tant de retraités britanniques ayant choisi de terminer leur existence dans le sud-ouest de la France, l'ancien défenseur d'Arsenal habite depuis huit ans un village reculé de la vallée du Lot, avec sa quatrième femme, Danielle, une Française rencontrée à Londres, un chien, deux chèvres, six poules et sept chats. Lui-même miaule plus qu'il ne parle. Jusqu'à ce qu'on évoque sa place dans l'histoire du football anglais : celle du, le casseur. Là, le grand-père se fait précis :Brutal ? Simplement consciencieux, selon l'intéressé, qui nous parle d'une époque où la Premier League ressemblait plus à une grande baston géante qu'au divertissement international pour petites filles qu'elle est devenue avec le temps :Voilà : le "salaud des salauds" n'était qu'un professionnel comme un autre. Mais quel professionnel !Formé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com