Lui, c'est Kylian Mbappé Lottin / Este es Kylian Mbappé Lottin

« J'ai joué la Real Sociedad, on va jouer le Barça, et si on passe on jouera potentiellement l'Atlético de Madrid. Donc les Espagnols vont me voir plus souvent », filoutait Kylian Mbappé il y a deux semaines, pour répondre à une déclaration maladroite d'Aurélien Tchouaméni au sujet de l'avenir du Kyks. Pour aider nos amis de l'autre côté des Pyrénées à le connaître un peu plus, voici la présentation du génie de Bondy pour les nuls.

Beaucoup font l’erreur, mais c’est bien dans le 19 e arrondissement de Paris, le 20 décembre 1998 (décidément une belle année pour le football français !), que Kylian Mbappé Lottin a vu le jour. Même si c’est ensuite à Bondy, commune située dans la banlieue-est de la capitale, qu’il a grandi et tapé dans ses premiers ballons. Il s’est ensuite fait découvrir loin de l’Île-de-France, puisque son club formateur n’est autre que l’AS Monaco, glorieux club français (1) qui fut notamment finaliste de la Ligue des champions 2004. Le joueur d’origines camerounaise et algérienne n’a pas perdu de temps : avant même ses 17 ans, il faisait ses premières entrées en Ligue 1 et coupe d’Europe, au début du mois de décembre 2015.

Ses qualités ont tout de suite sauté aux yeux : vitesse, explosivité, technicité, polyvalence (il est capable d’évoluer en tant qu’avant-centre, mais aussi sur les ailes), culot et altruisme très gros sens du but. Après une première réalisation en Ligue 1, une Coupe Gambardella soulevée avec les jeunes monégasques et un Championnat d’Europe remporté avec les U19 français (avec Marcus Thuram, autre attaquant aujourd’hui en équipe de France A), il a ensuite véritablement explosé lors de la saison 2016-2017 : grâce notamment aux 26 buts du Bondynois toutes compétitions confondues, Monaco a terminé champion de France et s’est hissé en demi-finales de Ligue des champions (avec des réalisations de Lottin contre le Borussia Dortmund, Manchester City et la Juventus Turin notamment), mais aussi en finale de Coupe de la Ligue.…

(1) Techniquement, il ne s'agit pas d'un club français puisque Monaco est une principauté indépendante collée à la France. Mais compte tenu du fait que l'ASM évolue en Ligue 1, et pour ne pas obstruer la compréhension de l'article, nous le considérerons ici comme tel.







(1) Técnicamente, no es un club francés, ya que Mónaco es un principado independiente adscrito a Francia. Pero dado que el ASM juega en la Ligue 1, y para

Par Jérémie Baron et Jeremias Barón, avec Deepl pour SOFOOT.com