12/08/2023

Lui, c'est juste Kane

C'est la fin d'un long feuilleton : après d'interminables tractations, Harry Kane va quitter Tottenham pour rejoindre le Bayern Munich, contre une indemnité de transfert avoisinant les 110 millions d'euros, record du club allemand. Un blockbuster qui, sur le papier, arrange toutes les parties concernées.

Jusqu’au bout, le doute aura été permis. Alors qu’on annonçait jeudi qu’un accord avait enfin été trouvé entre Tottenham et le Munich pour le transfert d’Harry Kane, le club londonien ayant accepté l’offre de 110 millions d’euros bonus inclus (un record à Munich), des rumeurs venant du clan de l’attaquant s’étaient propagées dans la foulée. En substance, une hésitation du meilleur buteur de l’histoire des Spurs (280 réalisations), qui réfléchissait à honorer sa dernière année de contrat dans la capitale anglaise pour des raisons personnelles, malgré l’ultimatum posé par le club londonien il y a quelques semaines, le forçant à prolonger ou partir cet été. Un temps de latence qui aura finalement duré moins de vingt-quatre heures. Malgré un ultime remous une fois arrivé à l’aéroport, Kane va bien rejoindre le Bayern Munich et signer un contrat de quatre ans, mettant fin à l’un des plus gros feuilletons de l’été, qui arrange aussi bien les deux écuries que le joueur.

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com