Ludovic Obraniak : "Les Lillois savent que je ne suis pas un menteur"

Neuf ans après avoir posé la Coupe de France et le trophée de champion de France sur le bureau de maire de Martine Aubry, en 2011, Ludovic Obraniak aimerait l'en déloger. L'ancien milieu offensif figure en effet sur la liste de Marc-Philippe Daubresse pour les prochaines municipales, à Lille, sa ville d'adoption où il a évolué de 2007 à 2012. Un choix pas si étonnant, si l'on se souvient que c'est à droite que le gaucher a passé l'essentiel d'une carrière qui l'aura vu tailler le bout de gras avec Recep Tayyip Erdo?an, et sur lequel le Franco-polonais s'est longuement épanché.

"Je suis très investi à l'Iris Club de Lambersart, où mon fils joue, et quand je vois ce que la Ligue de football prend à des petits clubs comme ça... c'est une honte."

Parce qu'il y a un challenge à relever, et que je me sens redevable de ce que Lille et les Lillois m'ont apporté, sur le plan sportif et humain. Aujourd'hui encore, je sens que je suis resté dans le coeur des gens. J'ai envie de faire des choses pour eux, et la politique peut être un moyen de leur renvoyer l'ascenseur, en faisant un programme cohérent qui aille du joggeur du dimanche au mec qui veut faire du sport son métier. Dans un monde tumultueux, où il y a beaucoup de tensions, le sport peut être un objectif, une soupape, un défouloir, un moyen de rassemblement. En tout cas il est présent dans le vie de chacun.Bien sûr. Lille est associée à l'image du LOSC. Mais derrière, il y a des petits clubs qui luttent, ou dont on ne parle pas alors qu'ils sont champions de France de leur discipline. Il faut essayer de faire comprendre aux Lillois qu'il y a aussi le basket, le hockey sur gazon, le water-polo... Pierre-Mauroy, c'est trop grand : il manque une Arena ou des infrastructures pour que ces clubs périphériques puissent se développer. Je sais que beaucoup de clubs manquent de moyens à cause des subventions et des emplois aidés qui ont été sucrés dernièrement. Mais on ne peut pas avoir que du bénévolat dans le sport amateur. C'est toutes ces choses qu'il faudrait faire bouger. Je suis très investi à l'Iris Club de Lambersart, où mon fils joue, et quand je vois ce que la Ligue de football prend à des petits clubs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com