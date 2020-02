Ludovic Nanzioli : "Si seulement j'avais pu craquer une torche à côté de Laurent Ruquier"

Ce mardi soir, l'ultra lensois a brillé par son discours en prime time, lors de l'émission Le Grand Oral. En trois minutes face à Laurent Ruquier et d'autres célébrités, il a mis tout le monde d'accord sur les supporters. Artisan carreleur au quotidien, cet enfant de l'Artois, 38 ans, a vécu une aventure de dingue où il aurait pu craquer un fumigène sur le plateau de France 2. Au lendemain de la diffusion et entre deux bouchées de kebab pour sa pause du midi, il revient sur ce moment où il a délocalisé Bollaert à Paris.

"Les caméras, les lumières etc, ça ne m'a rien fait. Quand je parle de Lens, moi le petit-fils de mineur, je me fous de tout le reste. Je n'ai vu que le public à qui je devais transmettre ce qu'est véritablement un supporter, qui plus est à Lens."Ludovic Nanzioli

C'est la production qui est venue me chercher. Il y a deux ans et demi, j'ai participé à la pièce de théâtreconsacrée aux supporters de Lens. France 2 cherchait des candidats atypiques pour, et quelqu'un qui avait vu la pièce m'a contacté. Je me suis dit : "" Et tout s'est enchaîné !J'ai dû envoyer une vidéo où je parlais de mon amour pour Lens, de ce que ça représentait pour nous tous qui allons à Bollaert. Sur les 1000 vidéos envoyées, la mienne a été retenue. Du coup, je me suis retrouvé à un casting avec une trentaine de personnes. En définitive, seules neuf allaient vraiment participer à l'émission.Tu rigoles ? Pas du tout. J'y suis allé tranquillement, à l'arrache, mais j'étais face à des mecs qui ont bac+3, bac+4, des juristes, etc. Je me demandais vraiment ce que je faisais là.Ils avaient tous soigneusement écrit leur texte, un truc de plus de deux minutes, mais je ne savais même pas qu'il fallait faire ça. J'ai donc parlé pendant 15 minutes. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes proches que c'était sympa et que, de toute façon, je n'allais pas être sélectionné.