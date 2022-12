Ludovic Lestrelin : "Beaucoup de dirigeants connaissent mal leur public"

Après avoir étudié la thématique du supportérisme à distance, Ludovic Lestrelin, maître de conférence en STAPS à l'université de Caen Normandie et chercheur au CNRS, revient avec un petit ouvrage au titre explicite : Sociologie des supporters. Ce manuel condense tout ce qu'il faut savoir sur un acteur du football relativement complexe à cerner et qui ne se limite pas à sa forme la plus visible : les ultras.

Il a débuté fin 2019, mais avec le Covid, je n'ai pas pu me mettre véritablement à l'écriture avant début 2021. Quand on me l'a proposé, je ne pouvais pas dire non, car, quelque part, c'était une forme de reconnaissance des travaux existants sur le supporterisme, mais aussi une occasion de les hiérarchiser et d'en faire la synthèse. Le point de départ, c'est bien Christian Bromberger dans les années 1980. Pour moi, c'est son ouvrage, paru en 1995, qui marque un tournant. Je le découvre étant étudiant et à ce moment-là, je réalise qu'on peut travailler sur le supporterisme.C'est sans doute plus facile aujourd'hui qu'il y a trente ans, quand Bromberger a commencé et que ses collègues se foutaient de sa gueule, mais cela dit, je vois bien que je ne bénéficie pas d'une grande attention de collègues spécialistes d'autres objets de recherche. Je regrette d'ailleurs l'absence de dialogue entre les travaux portant sur les publics du sport et ceux d'autres formes de culture populaire.Le sport est vu comme un monde hors sol et qui s'est construit avec un rapport ambivalent avec le reste de la société. La complexité de son histoire vient de là. On dit souvent que le sport est apolitique, comme s'il s'agissait d'un univers déconnecté des réalités économiques, sociales et politiques. Ce qui peut concerner les affaires sportives et le cas des supporters de football, sur lesquels pèsent de nombreux clichés négatifs, va beaucoup moins alerter, retenir l'attention, bien qu'il y ait des évolutions. La thématique intéresse d'ailleurs grandement les étudiants et les jeunes chercheurs. Parce qu'ils se sont imposés comme des acteurs importants dans les tribunes, beaucoup vont vouloir travailler