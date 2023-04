information fournie par So Foot • 16/04/2023 à 14:27

Ludovic Blas sur les Bleus : « C’est un objectif »

Le jaune lui va bien. Peur-être que le bleu aussi.

Alors que Nantes se déplace sur la pelouse d’Auxerre ce dimanche et espère se donner un peu d’air par rapport à la zone rouge, Ludovic Blas a fait part de ses ambitions dans une interview diffusée par Téléfoot. Excellent depuis la saison dernière, l’élégant gaucher, qui a permis aux Canaris de rallier une seconde finale de Coupe de France consécutive, rêve de toquer à la porte de Didier Deschamps : « Bien sûr, évidemment. Retrouver Kylian (Mbappé), Randal (Kolo Muani) , le petit « Cus » (Marcus Thuram) , Theo (Hernandez) . Tous les gens avec qui j’ai joué… Quand tu gagnes un Championnat d’Europe (l’Euro U19 en 2016) , c’est fort. C’est un objectif. Je vais travailler et on verra bien ce qui se passera ». …

LT pour SOFOOT.com