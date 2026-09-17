Ludovic Blas et Kenny Lala appelés en sélection
La pré-liste de Zidane c’est bien, la Martinique c’est mieux. Le sélectionneur martiniquais Fabien Mercadal a dévoilé sa liste en vue des prochaines rencontres des Matinios face au Salvador, le Suriname et le Honduras.
Ludovic Blas et Kenny Lala figurent dans cette dernière et viennent apporter leur expérience à une sélection en difficulté. Les Martiniquais n’ont plus gagné depuis le 11 octobre 2024 et un succès face à la Guadeloupe (0-1) . Cocorico.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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