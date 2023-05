Ludovic Ajorque : « J'ai lâché une petite larme en partant de Strasbourg »

Transféré cet hiver à Mayence après quatre ans et demi à Strasbourg, Ludovic Ajorque renaît en Bundesliga. Auteur de six buts en quinze matchs, dont un pion contre le Bayern, le Réunionnais revient pour So Foot sur son départ d'Alsace, son profil tant recherché en Allemagne et son adaptation express sur la rive du Rhin.

On dit que Mayence ressemble beaucoup à Strasbourg, notamment avec sa cathédrale et ses maisons à colombages. Ça va, tu n’es pas trop dépaysé ?

Non, Mayence, c’est une petite ville tranquille. Ce n’est pas aussi grand que Strasbourg, mais je m’y plais bien. Puis au niveau du temps, c’est quasiment pareil, donc pas de soucis pour s’adapter, c’est que deux heures de route de plus. (Rires). …

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com