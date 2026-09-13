Ludovic Ajorque : « Eric Roy m'a redonné goût au foot »

Attention, séquence émotions. En marge de la dernière rencontre de la quatrième journée de Ligue 1 entre Brest et le PSG, le club breton a rendu un vibrant hommage à son ancien entraîneur, mort d’un cancer du pancréas à l’âge de 58 ans au mois de juin dernier . Parmi les moments les plus marquants, un chèque de 21 000 euros remis par les ultras brestois à la famille de l’entraîneur qui avait mené le Stade brestois en Ligue des champions deux ans après l’avoir sauvé de la relégation en Ligue 2 et un discours de remerciements de sa fille Victoria-Rose à l’adresse du public finistérien et du CHU local.

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JD pour SOFOOT.com