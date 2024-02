Luciano Spalletti en croisade contre Call of Duty

Monsieur Propre lâche sa meilleure rafale !

Interrogé par la Gazzetta Dello Sport , ce samedi, Luciano Spalletti a du mal avec les distractions des temps modernes, tout autant qu’avec la mentalité des nouvelles générations, pour qui le football devient de plus en plus accessoire. Et il l’a fait savoir, à quelques mois, déjà, de l’Euro 2024 : « Vous venez en équipe nationale pour gagner l’Euro, pas pour gagner à Call of Duty. Si la modernité consiste à jouer à la Playstation jusqu’à 4 heures du matin alors qu’il y a un match le lendemain, alors cette modernité n’est pas bonne , a martelé le sélectionneur des Azzurri. Je parle des jeux vidéo, parce qu’il y a des choses que je n’aime pas là-dedans. Nous vivons dans un monde qui n’incite guère à travailler dur et à transpirer : les jeunes d’aujourd’hui préfèrent mettre une photo sur Instagram pour montrer leur nouvelle coupe plutôt que de baisser la tête et de pédaler. Ce ne sont pas les valeurs que mon Italie doit transmettre. » …

AL pour SOFOOT.com