Lucette Destouches, veuve de Céline, est morte

Elle était la veuve la plus célèbre de la scène littéraire française. Près de soixante ans après l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, qu'elle avait épousé en 1943, la danseuse Lucette Destouches est morte à l'âge de 107 ans.

Leur rencontre remonte à 1936. Elle a lieu chez Blanche d'Alessandri, une ancienne « étoile » de l'Opéra, qui dirige une des écoles de danse les plus réputées de Paris, du côté de Pigalle. Lucie Almansor, morte dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre à l'âge de 107 ans, fait alors partie des élèves. C'est là que la jeune femme de 23 ans est repérée par Louis-Ferdinand Destouches, un médecin généraliste de dix-huit ans plus âgé qui, fasciné par les danseuses, a obtenu l'autorisation d'assister à quelques cours. Elle tombe vite sous le charme. « Un Gatsby nonchalant, habillé avec soin, d'une beauté incroyable », se souviendra-t-elle, des décennies plus tard, pour décrire celui qui s'apprêtait alors à sortir son deuxième roman, Mort à crédit, quatre ans après avoir fait une entrée retentissante en littérature avec Voyage au bout de la nuit, prix Renaudot 1932, publié sous le pseudonyme de Céline, le prénom de sa grand-mère maternelle.

Leur vie commune durera vingt-cinq ans. Elle s'ouvre dans le Paris de l'avant-guerre et de l'Occupation, où Céline s'épanouit désormais dans la rédaction de pamphlets antisémites. Elle bascule le 17 juin 1944, onze jours après le Débarquement allié en Normandie, quand les deux époux - ils se sont mariés un an plus tôt - sautent dans un train, gare de l'Est, pour se réfugier en Allemagne avec les derniers rescapés de la collaboration. Elle se prolonge au Danemark, où le couple reste près de six ans, dont dix-huit mois en prison pour l'écrivain. Elle s'achèvera en France, où ils rentrent en 1951 à la faveur d'une loi d'amnistie, et où Céline passera ses dix dernières années.

