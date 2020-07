Lucescu: "La Roumanie de 1970 est à l'origine du jeu de Barcelone"

Mircea Lucescu est un entraîneur mythique. Avant cela, il a aussi été le capitaine d'une sélection roumaine révolutionnaire. Dans un excellent français, il raconte ses souvenirs du mondial 1970, du maillot de Pelé à Ceaucescu, en passant par le tiki-taka et des crises de spasmophilie.

"J'ai toujours le maillot de Pelé, je ne l'ai jamais lavé, il est encadré."

Oui, c'est vrai ! Vers la fin des années 1960, notre coach Angelu Niculescu fait un constat. Nous n'étions ni rapides, ni agressifs, ni directs, cela ne faisait pas partie de nos qualités. En revanche, les joueurs roumains étaient considérés comme des joueurs maîtres dans l'art de la passe. C'est quelque chose de naturel, un peu comme les Espagnols, les Portugais, les Italiens... Alors, Niculescu décide que nous devons donner la direction du jeu, dicter notre tempo pour pouvoir soumettre l'adversaire à notre rythme. Nous avons bâti ce jeu qui consistait à multiplier les passes, construire de derrière, changer régulièrement l'orientation du jeu. C'est devenu une caractéristique roumaine qui s'est imposée partout plus tard. C'est vraiment précurseur du. Pas à un niveau si poussé et conceptualisé, mais oui, on peut dire que la Roumanie de 1970 est à l'origine du jeu de Barcelone.Non. Jusqu'à la fin des années 1960, nous n'avions pas la possibilité de voir ce qu'il se passait dans le monde du football. À cause du rideau de fer, on n'avait pas d'influence extérieure. On ne savait pas ce qu'il se passait en dehors de la Roumanie, les matchs internationaux n'étaient pas diffusés. On était obligés de construire notre propre jeu, indifféremment du jeu de l'adversaire. C'est ainsi que Niculescu a construit une grande équipe, avec des joueurs très jeunes.Cela correspond à la meilleure période du communisme en Roumanie, une période d'ouverture internationale. Ceaucescu venait d'arriver au pouvoir ; au départ, c'était un réformiste, le parti voulait avoir une bonne image. L'économie se portait bien. À Bucarest, à l'époque, on avait le, du camembert. On avait une très Lire la suite de l'article sur SoFoot.com