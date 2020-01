Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lucas Tousart s'engage avec le Herta Berlin, Augustin prêté à Leeds Reuters • 27/01/2020 à 21:21









Lucas Tousart s'engage avec le Herta Berlin, Augustin prêté à Leeds par Matthieu Cointe (iDalgo) Pressenti depuis plusieurs jours, le transfert est enfin officiel. L'Olympique Lyonnais a annoncé le départ de Lucas Tousart pour le Herta Berlin pour la somme de 25M d'euros. Le milieu de terrain de 22 ans restera néanmoins un joueur de l'OL jusqu'à la fin de la saison 2019/2020, sous la forme d'un prêt. Il devrait s'engager chez le club allemand pour 4 ans et demi. Jean-Kévin Augustin débarque à Leeds United. Revenu à Leipzig après six mois à Monaco pendant lesquels il a été très peu utilisé, l'international espoir français repart aussitôt. Le jeune attaquant parisien va découvrir l'Angleterre et la Championship, et jouera sous les ordres d'un certain Marcelo Bielsa. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison.

