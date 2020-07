Lucas Pirard : "C'est peut-être la seule fois que je joue contre le PSG"

Portier de Waasland-Beveren pendant la moitié de la rencontre qui opposait le club belge au PSG ce samedi (7-0), Lucas Pirard a encaissé deux penaltys. L'occasion pour lui de se frotter à Neymar et d'essayer de le déstabiliser en lui indiquant où tirer. Raté, le Brésilien l'a eu à contre-pied, avant de faire une combinaison étonnante avec Icardi sur le second. Retour avec le principal intéressé sur ce match dans le match.

"Je lui ai désigné ma droite avec mon doigt pour tenter de le déstabiliser un peu. Mais finalement, il tire tellement bien, qu'il m'a pris à contre-pied."

Ça s'est bien passé. Tout le monde a pris du plaisir et on a essayé de profiter car ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer contre Paris. Je pense que tout le monde était content, car on a eu des maillots, on a pris des photos... Le lendemain, on s'est peu un peu promenés dans Paris avec le groupe, c'était bien, il faisait beau, puis on est rentrés en Belgique dans l'après-midi.Oui, c'est sûr. Déjà que 90 minutes c'est beaucoup, alors jouer quatre fois trente minutes... En plus, on avait vu le score contre Le Havre, ils avaient joué 90 minutes et en avaient pris neuf, donc on s'est dit que, pour nous, ça allait être chaud. Et finalement, on en a pris moins. On s'est même créé quelques petites occasions et on a essayé de jouer notre jeu. Même si, évidemment, contre une équipe comme le PSG, ce n'est pas facile.À la base, déjà, j'avais vu quelques penaltys de Neymar. J'avais remarqué deux choses : qu'il attend toujours le dernier moment pour voir où le gardien plonge et qu'il n'a pas vraiment de côté préféré. Avant le penalty, je m'étais dit que j'allais essayer d'attendre le maximum. Je lui ai désigné ma droite avec mon doigt pour tenter de le déstabiliser un peu. Mais finalement, il tire tellement bien, qu'il m'a pris à contre-pied. Après, il m'a fait un petit sourire,