19/05/2023

Lucas Moura quitte Tottenham

So 2019.

« Lucas Moura quittera le club à la fin de la saison, à l’issue de son contrat » , annonce Tottenham dans un communiqué publié ce jeudi. Le club remercie ainsi Lucas Moura pour « les services exceptionnels » rendus aux Spurs et lui souhaite « le meilleur pour l’avenir » . À 30 ans, l’attaquant brésilien s’apprête en effet à quitter Londres, après cinq saisons et demie, 219 matchs et 38 buts.…

GD pour SOFOOT.com