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Lucas Hernandez veut rêver plus grand
information fournie par So Foot 24/05/2026 à 16:06

Lucas Hernandez veut rêver plus grand

Lucas Hernandez veut rêver plus grand

Un peu plus près des étoiles. Dans une interview accordée à l’UEFA, Lucas Hernandez n’a pas hésité au moment d’aborder la finale de Ligue des champions que les Parisiens disputeront ce samedi 30 mai face à Arsenal du côté de la Puskás Aréna de Budapest.

La volonté de marquer l’histoire

« Nous sommes tous conscients de ce qui arrive : c’est le match le plus important de la saison. Nous pouvons entrer encore une fois dans l’histoire du club, dans l’histoire du Paris Saint-Germain et même dans l’histoire du football français. Il y a beaucoup d’excitation et nous avons hâte que cette semaine passe pour arriver au jour J », a notamment témoigné l’international français. Interrogé sur le moment le plus marquant de cette épopée 2025-2026 en C1, l’ancien joueur du Bayern a longuement disserté sur la double confrontation en demi-finale entre le PSG et les Bavarois : « Je dirais la fin du match contre le Bayern. Il y a eu ce soulagement après avoir beaucoup souffert pendant la rencontre. Mais nous avons montré que nous étions une vraie équipe, notamment lors du match retour. C’est probablement le moment le plus marquant pour moi cette saison. » Le défenseur parisien n’a pas non plus oublié de saluer l’ambiance mise par les supporters lors de chaque rencontre.…

LB pour SOFOOT.com

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