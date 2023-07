information fournie par So Foot • 10/07/2023 à 11:44

Lucas Hernandez taclé par des historiques du Bayern

Les langues se délient.

Pas forcément bien accueilli par les supporters du Paris Saint-Germain en raison de certaines déclarations passées, Lucas Hernàndez, dont le départ du Bayern Munich vient d’être officialisé, n’est pas des plus regrettés en Bavière. Son contrat avec le PSG signé, le défenseur en a profité pour dire au revoir à son ancien club et à ses fans dans un message en allemand publié sur Instagram tout droit sorti de Deepl, où il se dit notamment « fier d’avoir porté le maillot d’un des clubs les plus prestigieux du monde » , le tout en demandant à ces derniers « de respecter sa décision, même si les adieux sont toujours difficiles ». …

MA pour SOFOOT.com