information fournie par So Foot • 02/05/2024 à 11:22

Lucas Hernandez forfait pour PSG-Dortmund (au moins)

La tuile parisienne.

Sorti juste avant la mi-temps et remplacé par Lucas Beraldo, Lucas Hernandez manquera le match retour face au Borussia Dortmund, mardi 7 mai prochain. Une nouvelle presque inévitable au vu de l’action menant à la blessure du défenseur central parisien, touché au genou gauche en tentant désespérément de contrer la frappe de Niclas Füllkrug parti au but. L’Équipe annonce que l’international français va passer un examen médical ce jeudi afin de préciser la nature exacte de la blessure. Il est malheureusement probable que les ligaments croisés soient touchés et que la fin de saison du défenseur soit actée.…

