Lucas Digne, le Bleu lui va si bien

Révélé très jeune à Lille, Lucas Digne a connu des expériences mitigées à Paris, Rome ou Barcelone, avant de revivre depuis deux saisons sous le maillot d'Everton. À désormais 27 ans, le voilà qui enchaîne à nouveau les rassemblements en Bleu, à quelques mois de l'Euro.

Toffees tout flamme

" Son passage à Barcelone a été excellent pour lui dans sa manière d'attaquer. Mais au départ, il a plus les qualités pour jouer en Angleterre. C'est un joueur de haute intensité, donc ce championnat lui va comme un gant. "Rudi Garcia

Didier Deschamps a été clair jeudi dernier au moment d'annoncer sa liste des 23 pour cette trêve internationale de novembre et de justifier ses choix. Au poste de latéral gauche, place au champion du monde et au joueur formé à Lille, de retour à son meilleur niveau depuis qu'il a rejoint Everton voilà deux ans. Après des expériences parfois compliquées, notamment à Paris puis au Barça, celui qui a fait ses débuts en pro à seulement 18 ans dans le Nord semble enfin exprimer pleinement son potentiel.Cela fait désormais deux ans qu'il n'a plus manqué un rassemblement des Bleus, profitant dans un premier temps des blessures pour se relancer après avoir raté l'avion pour la Russie, avant de s'y installer à nouveau au fil de prestations abouties. Une nouvelle fois titulaire mercredi face à la Finlande - sa 33apparition avec le maillot frappé du coq -, il restait sur une belle prestation le 14 octobre dernier sur la pelouse du stade Maksimir face à la Croatie, assortie d'une passe décisive venue récompenser une activité incessante dans son couloir. Un renouveau entamé à l'été 2018, quand le récent champion d'Espagne décide de rejoindre la Premier League en posant ses valises à Everton.Chez les, Lucas Digne va rapidement s'imposer comme l'un des meilleurs latéraux du Royaume., pose d'emblée Jean-Michel Vandamme, directeur du centre de formation du LOSC au moment où ce dernier y faisait encore ses classes. Le natif de Meaux n'a pourtant pas attendu l'arrivée du