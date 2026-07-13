Lucas Digne : « Je ne vais pas te mentir, j’étais frustré »

On pense rarement à lui en premier, et pourtant Lucas Digne est le joueur le plus ancien du règne de Didier Deschamps chez les Bleus. À 32 ans, le latéral gauche dispute enfin une Coupe du monde, après deux éditions regardées à la télé, et s'est même fait une place de titulaire en cours de compétition. En février, nous avions été à sa rencontre, chez lui, dans le nord de Londres, pour évoquer ce rêve.

Tu as 32 ans, et apr è s deux coupes du monde à la maison, tu en es cette fois-ci. Est-ce que ça t ’ a poussé à aborder cette saison d ’ une mani è re particuli è re ?

J’avais ça dans un coin de ma tête depuis la prépa en août, oui, même si à ce moment-là, c’était encore loin. Une saison, c’est très long, il peut y avoir des blessures, donc il ne faut pas non plus que ce soit un fardeau. Mais celle-ci, j’avais tellement envie de la faire ! C’était un objectif important pour moi, aussi parce que mes enfants sont en âge de comprendre ce qui se passe. Je suis conscient de la chance d’être en équipe de France, mais de le voir dans les yeux de mes enfants, c’est encore plus fort. Pour moi, c’est comme une seconde jeunesse.…

Interview publiée initialement en mars 2026, dans le numéro 234 du magazine SO FOOT.

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com