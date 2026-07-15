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Lucas Digne, gare aux angles morts
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 10:11

Lucas Digne, gare aux angles morts

Lucas Digne, gare aux angles morts

L'une des images de la débâcle française face à l'Espagne (0-2) restera ce low-kick de Lucas Digne dans le buffet de Lamine Yamal, premier tournant d'une partie qui n'aura jamais souri aux Bleus. Triste, pour un soldat qui vit une drôle de semaine, et que l'on n'est pas sûr de revoir à tel niveau.

L’idée a-t-elle effleuré l’esprit (de moins en moins) rigide de Didier Deschamps ? Faire rasseoir Lucas Digne, solide propriétaire du couloir gauche des Bleus, pour remettre au goût du jour Theo Hernández et proposer au cow-boy Lamine Yamal 90 minutes de rodéo ? Le folklore texan n’est pas monté à la tête du sélectionneur, qui est resté droit dans ses santiags au moment de coucher les onze hommes appelés à faire briller la France en ce 14 juillet. Il y avait en face celle qui s’érige en bête noire du pays depuis deux ans, l’Espagne, dans le cadre étouffant d’une demi-finale de Coupe du monde. Pas sorti du banc en 2016, laissé de coté lors des aventures suivantes (2018, 2022, 2024), l’actuel joueur d’Aston Villa disputait sans nul doute, à 32 ans, le match le plus important d’une carrière loin d’être immonde.

La semaine du blondinet était déjà bien chargée avant même ce mardi après-midi – mardi soir, pour le lecteur. Lundi, on apprenait, via plusieurs canards ( L’Équipe , RMC Sport), que son retour au Paris Saint-Germain était en train de se ficeler – probablement une bonne pioche, au passage, pour backup le fragile Nuno Mendes – alors que Digne trottinait au même moment sur la pelouse de la Southern Methodist University, avec ses 22 copains, pour un dernier rodage avant la demie. Le genre de situation qui n’est pas inédite, dans une Coupe du monde, Ibrahima Konaté ayant par exemple été officialisé au Real Madrid entre deux matchs de poule, quelques semaines plus tôt – même si ce deal -là avait, a priori, déjà été acté avant le départ pour les Amériques –, mais le genre de situation que Deschamps aime toujours éviter : « Je dis à tout le monde qu’une fois que la Coupe du monde aura commencé, il ne faudra plus penser à autre chose » , déclamait-il à la La Gazzetta dello Sport début juin.…

Par Jérémie Baron, au AT&T Stadium de Dallas pour SOFOOT.com

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