Lucas Digne d'intérêt

Actuel meilleur joueur d'Everton, latéral le plus utilisé par Didier Deschamps depuis le titre de champion du monde, Lucas Digne semble être arrivé à 26 ans à maturité. Pourtant, il ne cesse d'être perçu comme la rustine pouvant compenser les blessures de ses concurrents au poste d'arrière gauche en équipe de France. Alors que doit-il faire de plus pour être considéré autrement que comme un second choix ?

Certains comportements ne s'improvisent pas. D'ailleurs, sans être confronté à ce genre de situation, personne ne sait comme il réagirait. Et pendant que Lucas Moura et Heung-min Son détournent le regard face à la violence du choc que vient de recevoir André Gomes, s'écroulant à la vue d'une cheville à 90°, un autre joueur accourt en sens inverse. Il s'appelle Lucas Digne et se rue donc vers son coéquipier. ", témoignait-il après la rencontre." Héroïsme, sens des responsabilités, compassion, force mentale : c'est un mélange de tout ça qu'a démontré l'arrière desen ce 3 novembre contre Tottenham, alors qu'il portait le brassard de capitaine pour le troisième match consécutif. Une scène qui prouve surtout que Lucas Digne est un homme sur qui on peut compter, malgré l'image de joueur tendre dont il pâtit en France.