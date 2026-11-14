Lucas Da Cunha ravi de son nouveau rôle en Bleus

Déjà à son aise. Surprise (parmi d’autres) de la première liste de Zinédine Zidane fin septembre, Lucas Da Cunha n’a pas mis bien longtemps à conquérir son monde en équipe de France , dans un rôle de sentinelle qui n’est pas exactement le sien en club. « C’est vrai qu’à Côme j’ai un rôle différent, je joue plus haut. Ce sont deux postes que j’aime et où je sens que je peux progresser donc je me sens bien , décrivait-il ce samedi en conférence de presse à 24h du choc face à la Turquie. Ce poste de sentinelle est nouveau. Ça demande un gros travail défensif. Physiquement, je ne suis pas un monstre. J’arrive à gratter des ballons dans l’anticipation mais c’est une grosse marge de progression. Avec le ballon aussi, me mettre dans les bonnes zones. »

Un nouveau statut

Devenu titulaire avec cette équipe de France version ZZ, le milieu de 25 ans savoure cette révélation . « J’ai beaucoup de temps de jeu, pour être honnête je ne pensais pas en avoir autant. Je suis content, je me sens bien sur le terrain. Jouer avec une équipe de ce calibre-là, c’est exceptionnel , a-t-il poursuivi avant de s’épancher sur les consignes tactiques de son sélectionneur. On a un milieu de terrain qui aime toucher le ballon, c’est aussi ce que le coach veut : avoir une équipe qui joue, qui met de l’intensité, qui va de droite à gauche. Ç a demande du courage. » …

TB pour SOFOOT.com