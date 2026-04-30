Lucas Chevalier, après une année de galère et de combats

Touché à la cuisse à l’entraînement, Lucas Chevalier a perdu tout espoir de rejouer avant la fin de saison au PSG, et voit sa participation à la Coupe du monde remise en cause. Un nouveau coup dur dans une saison cauchemardesque. Laquelle pourrait faire dérailler une carrière annoncée si prometteuse ?

Toutes les pensées se sont immédiatement tournées vers Achraf Hakimi, élément indispensable au PSG dont l’état physique inquiétait depuis la fin de PSG-Bayern. Pourtant, le communiqué médical du club de la capitale comportait également une deuxième mention, plus inattendue. Celle de Lucas Chevalier, victime d’une « lésion de la cuisse droite » à l’entraînement et absent pour « plusieurs semaines » . Une fin de saison en club pour le portier tricolore qui ne sera pas forcément tout en haut de la pile des préoccupations des supporters parisiens au vu de son statut de remplaçant inamovible depuis trois mois maintenant, mais qui continue de nourrir le flot d’interrogations qui entoure l’avenir de l’ancien Lillois.

Une saison en enfer

Elle n’est pourtant pas si loin, l’époque où le dernier rempart voyait Luis Enrique venir le chercher dans le Nord pour l’installer à la place d’un Gianluigi Donnarumma héros de l’épopée européenne, séduit notamment par ses qualités au pied. Sept mois compliqués, plusieurs erreurs et une place de numéro un perdue plus tard, celui que l’on annonçait comme un concurrent sérieux à Mike Maignan en équipe de France se voyait « tendre la main » par Didier Deschamps pour figurer dans la liste du mois de mars. « Ça fait partie de la relation de confiance , lâchait alors le sélectionneur. C’est important pour moi humainement, et je considère qu’en quatre mois, il n’a pas perdu sa valeur. Il reste en activité. De quoi seront faits les lendemains, je ne sais pas. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com