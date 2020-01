Luca De Meo, un Italien au volant de Renault

Le visage rond, souriant et arborant une imperturbable frange poivre qui taquine son large front, le nouveau directeur général de Renault, Luca De Meo, est un Italien très francophile. Ses jumeaux ont fréquenté le lycée français de Barcelone. Lui-même a connu la langue de Molière très jeune ? il parle également l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand ?, car il a passé une partie de son enfance en Afrique de l'Ouest. C'est dans cette région qu'il se prend de passion pour l'automobile. Enfant, il voit passer dans un souffle de sable les bolides des rallyes qui s'y déroulent, avant même que n'existe le Dakar. « Il s'est épris de voiture dès l'âge de 6 ans », confie l'un de ses proches chez Seat, la filiale espagnole du groupe Volkswagen que Luca de Meo dirigeait depuis novembre 2015.En débarquant à la tête de la marque au losange, l'Italien de 52 ans se retrouve propulsé dans la cour des grands patrons de l'industrie automobile, aux côtés de Herbert Diess (Volkswagen), Akio Toyoda (Toyota) ou Carlos Tavares (PSA-FCA). Né en 1967 à Milan, il y suit plus tard des études de gestion des affaires à l'université Bocconi. Un lieu prestigieux sur les bancs duquel est notamment passé l'ancien commissaire européen à la Concurrence et ex-président du Conseil italien Mario Monti. C'est chez Renault que De Meo débute sa carrière, avant de partir chez Toyota, puis Fiat Chrysler Automobiles où il devient rapidement l'un des...