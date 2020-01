Luca de Meo, cet Italien qui va bientôt piloter Renault

Dans le milieu de la pêche, on appelle ça une « belle prise ». Le conseil d'administration a donné son feu vert début janvier à la nomination de Luca de Meo à la tête de Renault. À quand son arrivée et la fin de l'intérim assurée par l'actuelle directrice financière Clotilde Delbos ? « Dans les prochains jours j'espère », a indiqué, à Davos, Jean-Dominique Senard, président de Renault et de l'alliance avec Nissan.« Il faut d'abord régler la question du rachat de sa clause de non-concurrence, explique une source interne. Ça négocie dur avec les Allemands (NDLR : de Volkswagen, Seat est une filiale du groupe allemand). » Mais, déjà, l'arrivée du Milanais de 52 ans, passé par la prestigieuse université Bocconi de Milan, est attendue avec impatience. « Il n'est pas attendu comme le messie », se croit-on obligé de préciser à la direction de Renault. Des messies, on en a eu notre dose », en référence évidemment à Carlos GhosnAu siège du groupe à Boulogne-Billancourt, on espère néanmoins que l'entrée en fonction de De Meo permettra d'oublier au plus vite l'affaire Ghosn qui dans les mois à venir va se déplacer sur le terrain judiciaire en France. L'ancien patron, qui réclame à Renault une indemnité de départ en retraite de 250 000 € et une retraite chapeau de 774 774 € bruts annuels, pourrait en effet répondre devant la justice de 11 millions de dépenses personnelles (jets privés, frais de réception...) ayant transité par une filiale de Renault-Nissan à Amsterdam.Senard-de Meo, deux profils complémentairesDu côté des salariés de la firme automobile, derrière la méfiance de rigueur, on fonde quand même beaucoup d'espoir sur le successeur de Ghosn. « Émotionnellement, c'est un peu les montagnes russes ici depuis plus d'un an, admet l'un d'eux. On a envie de tourner la page et de passer à autre chose. Est-ce que le tandem Senard-De Meo nous le permettra ? Il faut ...